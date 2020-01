Cassazione: "Infondate le misure contro il sindaco di Bibbiano"

"Non c'erano elementi per imporre la misura coercitiva dell'obbligo di dimora" nei confronti del sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, nell'ambito delle indagini sugli affidi illeciti in Val d'Enza. Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni del verdetto che ha annullato la misura cautelare. I giudici rilevano "l'inesistenza di concreti comportamenti di inquinamento probatorio e la mancanza di elementi concreti di reiterazione dei reati".