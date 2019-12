Bibbiano, la Cassazione revoca l'obbligo di dimora per il sindaco: "Non c'erano la condizioni per l'arresto"

La Cassazione ha revocato l'obbligo di dimora nei confronti di Andrea Carletti, il sindaco Pd di Bibbiano, indagato per lo scandalo "Angeli e Demoni" sul presunto sistema di affidi illeciti di minori in Val d'Enza. A distanza di sei mesi dall'arresto, Carletti torna così in libertà. In attesa delle motivazioni, la Cassazione avrebbe deciso per la revoca sentenziando che non sussistevano le condizioni per l'arresto e quindi per una misura cautelare.