Bibbiano, la testimonianza: "Hanno contraffatto i disegni di mio figlio"

"Hanno contraffatto i disegni di mio figlio per portarlo via da me", commenta a "Mattino Cinque" la testimonianza di una madre di Bibbiano. Volto oscurato e voce contraffatta, la donna racconta come tutto è cominciato: “A febbraio ho ricevuto una telefonata dai servizi sociali: mi comunicavano che, nei confronti di mio marito, c'erano gravi accuse di abusi sessuali”.



I sospetti sono poi caduti, ma il piccolo non è più tornato a casa: "Non so oggi dove si trovi il bambino, non ne ho notizie e non ho più contatti con lui. Quando chiedo spiegazioni mi viene risposto che non possiamo neanche avvicinarci".



A Federica Panicucci, la donna spiega di aver visto i disegni del piccolo falsificati: "Accanto ai cerchi nelle sue illustrazioni è stato aggiunto il volto del padre e una vasca dove il bambino sarebbe stato vittima di abusi".