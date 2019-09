Caso Bibbiano, la testimonianza di una madre: “Ho seguito mia figlia finché non è stata buttata in macchina”

E’ successo il 3 aprile a Bibbiano. A raccontarlo a "Fuori dal Coro", il programma di Rete 4, sono Anna e Franco, i genitori della bambina portata via in un giorno da incubo. “Hanno bussato pesantemente alla porta - racconta la madre della minore - dicendo di essere della protezione animali. Ho chiesto loro di mostrarmi il tesserino, ma non lo hanno fatto"



La donna ha denunciato la vicenda in studio al giornalista Mario Giordano: "Ho deciso di non farli entrare, ma loro hanno staccato la luce per disattivare le telecamere di sorveglianza”. Alla fine, però, gli uomini alla porta sono riusciti ad avere accesso all’abitazione di Anna e Franco. Hanno chiesto alla donna i documenti del cane. Era una scusa perchè mentre lei si allontava, ha sentito la figlia piangere al piano di sopra. “La tenevano come un pacco, era in pigiama", ha concluso Anna. "L’ho seguita finché non l’hanno buttata in macchina”.