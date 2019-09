polemica sui social 16 settembre 2019 21:08 Salvini con i bambini sul palco di Pontida: "Hanno avuto coraggio" | Ma anche lui aveva chiesto di lasciare fuori i minori dalla politica La Rete contro lʼex ministro per lʼuso strumentale e propagandistico dei minori, che peraltro non cʼentrano nulla con il caso di Bibbiano. Lui replica: "Non una, ma 50 vittime. Delinquenti"

In Rete esplodono le polemiche contro la scelta di Matteo Salvini di portare sul palco di Pontida Greta, una bimba, a suo dire, ritornata dai genitori dopo un allontanamento forzato. Ovviamente il pensiero è andato subito a Bibbiano visto che è stato uno degli argomenti centrali del comizio di Pontida, ma né Greta né tantomeno la bimba che ha tenuto in braccio per lungo tempo a fine comizio c'entrano con il caso di cronaca come invece sulla Rete si è creduto e polemizzato per tutto il giorno.

Lo stesso ex ministro in serata ha twittato parlando genericamente di "decine di migliaia" di casi di bambine "portate via alla mamma e al papà, a Bibbiano e in altri Comuni Italiani". Ma questo non è stato il solo punto di polemica: in Rete non è passata inosservata l'incoerenza di Salvini visto era stato lui a chiedere di "non strumentalizzare i minori a fini politici" quando era scoppiato il caso del figlio sullo moto d'acqua della polizia. L'ex ministro dell'Interno ha replicato alle critiche ringraziando "questa mamma e questa bimba, che hanno avuto coraggio" - ha proseguito - "Greta per fortuna è tornata a casa, altri ancora no".