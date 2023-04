Bologna, ex medico della Virtus arrestato: indagato anche per la morte della suocera

Indagine andata avanti grazie alla sorella e a due amiche della vittima

Isabella Linsalata, 62 anni, sospettava fin dall'inizio del 2019 che il marito le somministrasse a sua insaputa sostanze tossiche, anche se escludeva che l'uomo volesse in quel modo ucciderla. Lo evidenzia il Gip Claudio Paris, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per Giampaolo Amato, accusato dell'omicidio premeditato della moglie. Tutto questo emerge da una serie di elementi, a partire proprio dalle dichiarazioni della sorella e di due amiche, con le quali la vittima non solo si confidava, ma assunse iniziative "per fugare i propri dubbi al riguardo". Ed è soprattutto "grazie alla lungimiranza, al senso di protezione (prima) ed all'ostinata ricerca della verità (poi) serbati in particolare da queste tre donne, che non l'hanno mai abbandonata, che si dispone oggi di accertamenti di tipo tecnico formatisi ben prima del suo decesso", sottolinea il giudice, parlando di "prove a futura memoria", raccolte da Isabella e dalle tre donne, come nel caso della bottiglia di vino conservata dalla sorella.