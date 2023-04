Bologna, arrestato un medico 64enne per l'omicidio della moglie: avvelenò la donna con un mix di farmaci

La notte del 31 ottobre di due anni fa in zona Murri gli uomini del 118 trovarono una donna priva di sensi, che sarebbe poi deceduta. Le indagini medico-legali chiarirono poi che la morte era legata appunto alla somministrazione, secondo l'accusa da parte del marito, di due farmaci letali.

Farmaci e malesseri

Durante l'inchiesta dei militari dell'Arma era anche emerso come già alcuni anni prima alla donna fossero state somministrate, a sua insaputa, benzodiazepine: gli inquirenti ritengono che anche all'epoca fosse stato il marito ad agire, ma il fatto non venne mai denunciato. Tali farmaci avevano causato alla moglie diversi episodi di malessere e narcolessia. Sabato, i carabinieri si sono presentati nella casa del medico bolognese e, dopo avergli notificato la misura cautelare, lo hanno arrestato e portato in carcere.