Bologna, Isella Marzocchi: "Al mio stalker tolto il braccialetto elettronico, ho paura"

A "Pomeriggio Cinque" la donna dice di aver paura per questa decisione: "Nel mio quotidiano, la mia vita è stata completamente sovvertita da questa notizia - ha spiegato la donna al programma condotto da Myrta Merlino -. Mi inquieta moltissimo questa situazione. L'ultima chiamata che ho ricevuto la chiamata dalla centrale dei carabinieri a cui era collegato il mio gps l'ho ricevuta tre giorni prima che il braccialetto elettronico fosse revocato". La donna poi racconta come è iniziato il suo calvario: "Per me quest'uomo è un estraneo - ha spiegato -. Ho scambiato poche parole e ci ho preso insieme un caffè. L'ho fatto per evitare che mi seguisse in macchina all'uscita del supermercato. Perché in lui notavo una certa insistenza. Ci ha messo pochissimo a rintracciarmi: in breve tempo ha iniziato a inviarmi messaggi sempre più insistenti. Ho impiegato un po' di tempo a realizzare che si trattasse di stalking, pensavo fosse solo un corteggiatore insistente. Poi l'ho trovato davanti al luogo di lavoro e si è approcciato a me come se ci conoscessimo e mettendomi la mano intorno alla vita. Sono scappata in ufficio e poi a casa, da lì ho capito che avrei dovuto denunciarlo".