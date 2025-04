Il fenomeno della subsidenza, già noto nei Paesi Bassi, è in continuo aumento anche nel bolognese, dove per cause naturali ma soprattutto fattori legati all’impatto delle attività umane il suolo sta sprofondando troppo velocemente, in alcuni casi al ritmo di oltre 2 centimetri all’anno. Così, di pari passo, aumenta anche il rischio alluvioni. Uno dei problemi - sottolinea "la Repubblica" - è soprattutto l’attività di estrazione delle acque dal sottosuolo: estrarre acqua dagli strati argillosi significa inaridirli in modo definitivo.