Maltempo, la piena dell'Arno attraversa Firenze senza danni | Resta l'allerta rossa in Toscana ed Emilia-Romagna

Toscana flagellata da un'ondata di maltempo che venerdì ha martoriato numerosi territori con allagamenti, esondazioni e frane diffusi nelle province di Prato, Pistoia, Firenze, Pisa e Lucca, ma per fortuna senza causare vittime. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha richiesto lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile. Le criticità maggiori a Sesto Fiorentino, dove il torrente Rimaggio ha rotto gli argini, ma anche a Bagno a Ripoli, Calenzano, Scandicci e Campi Bisenzio. Forti criticità anche in Valdisieve, per l'esondazione della Sieve. Intanto la piena dell'Arno ha attraversato Firenze senza causare danni. Oggi l'allerta resta rossa fino alle 14 in Toscana e in Emilia-Romagna, ma non è esclusa una proroga.