A Sesto Fiorentino esonda il torrente Rimaggio: allagate le strade del centro

A Sesto Fiorentino (Firenze) il torrente Rimaggio è esondato in pieno centro, allagando piazza del Mercato e le strade circostanti. Le forti piogge che imperversano da questa mattina hanno causato allagamenti significativi anche in altre aree della città, aggravando la situazione. Il Comune, attraverso i suoi canali ufficiali, ha lanciato un appello alla popolazione: “Non uscire di casa, non mettersi alla guida e spostarsi ai piani alti”. Le autorità stanno monitorando l’evoluzione dell’emergenza e invitano i cittadini alla massima prudenza.