Bologna, condannata per droga la famiglia a cui Salvini citofonò

Condannata per droga tutta la famiglia

In particolare, per questi ultimi, il Gup Sandro Pecorella ha deciso condanne a due anni, sei mesi e venti giorni per un uomo, un anno per la moglie, quattro anni sei mesi e venti giorni per un figlio, tre mesi e dieci giorni per un'altra parente, mentre un altro figlio era minorenne all'epoca. Il giudice ha anche pronunciato un'assoluzione e un non luogo a procedere per mancanza di querela per due imputati, mentre una dozzina di posizioni saranno giudicate con il rito ordinario. L'indagine dei pm Roberto Ceroni e Marco Imperato partì dall'omicidio di Nicola Rinaldi, ucciso nell'agosto 2019 in via Frati: alcuni suoi familiari sono stati coinvolti nell'inchiesta. Secondo l'accusa l'associazione era composta da sette persone più il minore: pianificavano gli acquisti di cocaina e hascish, cercavano nuovi fornitori e i locali dove stoccare la droga che poi rivendevano sulla piazza locale. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Matteo Murgo, Bruno Salernitano, Filomena Chiarelli, Simone Romano, Roberto D'Errico, Alessandro Cristofori, Giovanni Voltarella, Milena Micele, Matteo Manzani.