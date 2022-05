Anziano trovato morto in un pozzo, la moglie di Beppe: "Qualcuno lo ha buttato, ma di certo non io"

"

Mio marito non ci è andato da solo nel pozzo qualcuno lo ha buttato, ma di certo non io o la mia famiglia

Giuseppe Pedrazzini

trovato in un pozzo

Toano

Pomeriggio Cinque

occultamento di cadavere

sequestro di persona

". Così Marta la moglie direspinge tutte le accuse sulla morte del marito(Reggio Emilia), martedì 10 maggio. La donna, in esclusiva a "", parla delle condizioni di salute dell'anziano che dal mese di dicembre non guidava più e non usciva di casa da solo perché "aveva male alle gambe". Dopo il ritrovamento del cadavere di Giuseppe, Marta, la figlia Silvia e il genero Riccardo sono stati accusati di, ma la moglie di Beppe si dichiara innocente e difende la figlia e il genero.

Ai microfoni del programma di

Canale 5

Quel giorno io ero a fare la spesa, mia figlia mi ha detto che qualcuno ha caricato Beppe in macchina

Mi ha chiamata e mi ha detto che si sarebbe fatto sentire lui

avevo la speranza che tornasse per questo non abbiamo denunciato la scomparsa

Ci aveva detto di non preoccuparci

, Marta racconta il giorno in cui il marito si è allontanato dalla loro casa: "". Da quel momento Giuseppe, però, non ha fatto più ritorno a casa ma nessuno della famiglia ha denunciato la sua scomparsa. "- rivela Marta che aggiunge -". La moglie di Beppe racconta poi che il marito avrebbe portato con sé una borsa con un cambio, ma quando è stato ritrovato senza vita nel pozzo "aveva indosso la stessa tuta con la quale si è allontanato da casa". "- ribadisce la donna - per questo abbiamo atteso per la denuncia".

La denuncia della scomparsa

Da mio cognato non mi aspettavo accuse simili

di Pedrazzini, però, non è mai stata fatta da Marta o dalla figlia ma da un nipote di Beppe che non vedeva lo zio da tempo. Adesso contro Marta ci sono anche le accuse dei fratelli e degli altri familiari del marito che sostengono che sia responsabile, insieme alla figlia Silvia e al genero Riccardo, della fine di Giuseppe. "- dichiara Marta che spiega - a casa poteva venire chi voleva e non è vero che è stato vietato loro di venire a trovare Beppe nei mesi scorsi. A mio cognato non fa piacere avere gente in casa e se ha allontanato qualcuno lo ha fatto solo per non fare agitare Beppe che non stava molto bene".

Marta infine fa sapere che sarà presente ai funerali del marito: "Dopo quello che è successo non dormo più la notte - racconta e conclude -

la mia coscienza, però, è tranquilla

".