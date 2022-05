Anziano trovato morto in un pozzo a Reggio Emilia, un amico della vittima: "La moglie teme il genero"

"Si tratta di una cosa incredibile, la moglie teme il genero". A "Pomeriggio Cinque" parla un amico di

Giuseppe Pedrazzini

, il 77enne trovato morto in unmercoledì scorso a(Reggio Emilia). Dopo essere stati interrogati dagli inquirenti idell'uomo - la moglie, la figlia e il genero - sono stati fermati dalle forze dell'ordine con le accuse di, ma il fermo non è stato convalidato e sui tre parenti restano le accuse di soppressione di cadavere.

L'uomo, che conosceva Beppe, a "

Pomeriggio Cinque

" ha rivelato: "Ho detto alla moglie di raccontare la verità - ha spiegato l'uomo - probabilmente c'è un motivo economico dietro, come lo penso io, qui lo pensano tutti".

L'uomo inoltre aggiunge una sua personale versione dei fatti: "Voglio sperare che Beppe sia venuto a mancare per motivi naturali - ha ipotizzato - e loro, in preda al panico, hanno deciso di buttarlo in un pozzo. Magari per un interesse legato ai soldi o all'eredità, per questo penso non lo abbiano denunciato".