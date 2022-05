Reggio Emilia, anziano trovato morto in un pozzo: fermati tre familiari

Sul posto sono intervenuti i carabinieri con il supporto dei vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo nelle vicinanze dell'abitazione dove lo scomparso viveva con la famiglia. Concluse le ricerche, i militari hanno poi disposto il fermo della moglie , Marta, della figlia , Silvia, e del genero , Riccardo, per "gravi indizi di colpevolezza".

Le accuse

- La figlia e il genero sono indagati con le accuse di omicidio, occultamento di cadavere e sequestro di persona, mentre la moglie solo per occultamento di cadavere.

L'interrogatorio e i primi sospetti

- Subito dopo il ritrovamento del corpo, i tre familiari erano stati chiamati in caserma per il riconoscimento del cadavere. Interrogati dagli inquirenti, poi, due di loro non avevano risposto alle domande, facendo insospettire i pm.