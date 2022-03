Treviso, uccide 83enne per rubargli i surgelati: le immagini dell'omicida in fuga

Ucciso e torturato per una busta di surgelati e qualche merendina. È morto così

Adriano Armelin

Treviso

Mohamed Boumarouan

, 83enne pensionato di Pieve di Soligo, in provincia di: a ucciderlo, marocchino di 36 anni, che attualmente si trova in carcere dalla serata di venerdì quando è stato fermato da un vicino di casa dell'anziano.

Nelle immagini della videosorveglianza mostrate a

"Pomeriggio Cinque

" si vede il malvivente uscire zoppicando dal cortile dell'abitazione: l'uomo infatti si era ferito dopo essersi introdotto nell'abitazione di Armelin ottenendo un sacchetto della spesa con una confezione di verdure surgelate e qualche merendina. Un "bottino" perduto in maniera maldestra da Boumarouan che aveva provato a fuggire da una finestra del primo piano per poi saltare da una tettoia nel giardino di un vicino di casa. Legato e pestato dal malvivente, Armelin era giunto in condizioni gravissime in ospedale, dove è deceduto subito dopo. Il decesso è arrivato in seguito a un ulteriore aggravamento delle condizioni cliniche.