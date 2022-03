Treviso, pestato durante una rapina in casa: morto un anziano

L'aggressore è poi stato fermato dai carabinieri. La vittima, Adriano Armellin , legato e pestato dal malvivente, era giunto in condizioni gravissime in ospedale. Il decesso è arrivato in seguito a un ulteriore aggravamento delle condizioni cliniche.

Anche l'aggressore è stato ricoverato in ospedale, dove è piantonato dalle forze dell'ordine: durante la fuga dalla casa dell'anziano era infatti caduto da una finestra, procurandosi una frattura. I vicini di casa di Armellin erano riusciti a bloccare il malvivente, consegnandolo poi ai carabinieri. Sembra che l'anziano sia stato colpito alla testa con una bottiglia, subendo lesioni molto gravi.

Zaia: "Chiediamo giustizia"

- Dopo la sua morte, il presidente del Veneto Luca Zaia ha commentato: "Ci aspettiamo veramente giustizia, se così si può dire, perché davanti alla perdita di una vita umana in una maniera del genere non esiste giustizia. Però non vorrei assistere a situazioni che abbiamo già vissuto in passato".