Belluno, infarto dopo la rapina: 82enne trovato morto

Morto di infarto dopo una rapina. È quanto accaduto ad Angelo Mainardi, 82enne residente a Lorenzago di Cadore, in provincia di Belluno. I primi risultati dell'autopsia confermano che l'anziano sarebbe per un infarto, compatibile con lo shock causato dall'irruzione dei malviventi, che per ore l'hanno tenuto in ostaggio nella notte tra sabato 4 e domenica cinque dicembre.

Intanto prosegue la caccia ai tre malviventi che dopo aver fatto irruzione a casa di Mainardi lo hanno legato a una sedia e tenuto in ostaggio mentre gli mettevano a soqquadro la casa: gli inquirenti sono convinti che si tratti di tre persone del posto.

"Mattino Cinque" ha incontrato il fratello di Angelo, che ha raccontato l'accaduto: "Mi ha telefonato alle 4.30 del mattino, ma lui era stato rapinato all'1.30 - ha spiegato - ho chiamato l'ambulanza e i Carabinieri, non lo hanno portato subito al Pronto Soccorso perché stava bene. Il giorno dopo, a distanza di dodici ore, l'ho trovato a terra".