Belluno, insulti sul web a una candidata alle Regionali ma la Procura archivia: "Non abbiamo i social"

La donna, mediatrice culturale di professione, aveva deciso di correre con la lista civica “Il Veneto che vogliamo" di Arturo Lorenzoni. La sua denuncia sarebbe stata archiviata dalla Procura, che con il pm Katjiuscia D'Orlando ha chiesto di non procedere, istanza accolta dalla gip Enrica Marson.

Nel provvedimento i magistrati spiegano innanzitutto che non è stato possibile identificare gli autori dei post in modo chiaro, e inoltre che "la rete in uso all'ufficio non consente l'accesso a Facebook". In passato, precisa la Procura, queste indagini "venivano svolte da personale che ora non c'è più e che usava il proprio computer privato e il proprio profilo social per gli accertamenti del caso".