Anziano trovato morto in un pozzo, la moglie di Beppe: "È uscito in macchina ma non so come sia finito lì"

"Mio marito è mancato per un po' di tempo. Non mesi, per poco. Prima che andasse via, Beppe non stava bene. Da dicembre, a gennaio era a casa". A

"Pomeriggio Cinque"

Marta Ghilardini

Giuseppe Pedrazzini

Toano

Reggio Emilia

parla, la moglie di, l'anziano trovato morto in un pozzo ain provincia di

Intercettata dai microfoni del programma di Canale 5, la donna ha provato a fornire la sua versione sugli ultimi istanti che hanno preceduto la scomparsa del marito: "Non mi ha detto niente, è andato via in macchina. Stava male però due passi fuori dalla porta li faceva - ha aggiunto -. Nel pozzo non lo so come ci è finito, ce l'avrà messo qualcuno, io non so niente". E ancora: "Lui mi aveva detto di non preoccuparmi, era contento di quello che aveva".