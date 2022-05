Anziano trovato morto in un pozzo a Reggio Emilia, scarcerati i parenti indagati | Una vicina di casa: "Ho molta paura"

Sono stati scarcerati i parenti di

, il 77enne trovato morto in unmercoledì scorso a(Reggio Emilia). Dopo essere stati interrogati dagli inquirenti idell'uomo - la moglie, la figlia e il genero - sono stati fermati dalle forze dell'ordine con le accuse di, ma il fermo non è stato convalidato e sui tre parenti restano le accuse di soppressione di cadavere. A dichiararsi preoccupata è una vicina di casa della famiglia che a "" rivela: ", Giuseppe non si è sentito male - spiega la donna che poi accusa direttamente il genero del 77enne - è unada quando si è trasferito qui dieci anni fa tante cose sono cambiate".

L'anziana, intervistata a

Canale 5

Non ci ho mai creduto, erano mesi che tutta la famiglia ci evitava: non mi salutavano più

, racconta che nel corso dei quattro mesi in cui non ha visto il suo vicino di casa, preoccupata ha chiesto più volte spiegazioni alla famiglia che ha sempre giustificato la sua assenza fuori casa perché "a letto". Una scusa per l'anziana che riferisce: "".