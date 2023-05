Alluvione, Stefano Bonaccini: "Rimborsi al 100% per l'agroalimentare"

In Emilia-Romagna la tregua del maltempo lascia spazio alla conta dei danni causati dall'alluvione. A "Mattino Cinque News" il presidente della Regione Stefano Bonaccini chiede al governo un "piano shock" urgente per rilanciare il settore agroalimentare: "Il settore agricolo e ortofrutticolo hanno bisogno di avere rimborsi al 100% dopo la siccità, le gelate e l'alluvione che si sono succedute", dice il governatore che ha ringraziato l'esecutivo per l'interlocuzione finora "ottima" nella gestione dell'emergenza. "Bisogna evitare che le aziende chiudano".

Secondo Bonaccini servono interventi urgenti per rilanciare il settore agroalimentare romagnolo a partire dal rinvio degli adempimenti fiscali, dei mutui e l'erogazione di sussidi ai lavoratori stagionali del comparto ortofrutticolo. Per quanto riguarda il turismo, il governatore dell'Emilia-Romagna vede una "forza di reazione" del settore che per la regione costituisce un'importante fonte di crescita: "La costa è stata meno danneggiata dell'entroterra, sono convinto che per la prossima stagione verranno tanti turisti anche per dare solidarietà a questa terra".