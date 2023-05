Alluvione, come salvare gli animali a rischio annegamento

A Ravenna squadre di volontari sono all'opera per salvare gli animali a rischio annegamento dopo l'alluvione del 17 maggio che in Romagna ha provato 14 morti. A "Striscia la Notizia" lanciano un appello per segnalare il recupero di esemplari ancora intrappolati sugli alberi o sulle tettoie. Dai gatti ai volatili, dai conigli agli asini: nonostante l'intervento dei Vigili del Fuoco alcuni esemplari sono stati travolti dal fango. Altri invece hanno resistito come l'asinello Mais di Russi che sui social è diventato il simbolo della resilienza di un'intera regione.

Nonostante i danni ingenti alle infrastrutture rurali, conigli feriti da allevamento sono stati messi in salvo e condotti in una clinica veterinaria per le cure. "L'acqua è alta un metro e mezzo e tantissimi animali sono morti annegati", spiega nel corso di un intervento a bordo di un gommone Pietro Milani volontario del centro fauna selvatica "Il Pettirosso" che, al Tg satirico, lancia un appello a fare segnalazioni per chi veda esemplari in difficoltà.