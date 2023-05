"Per quanto riguarda la conta dei danni" causati dall'alluvione in Emilia-Romagna "bisognerà aspettare che l'acqua si ritiri, anche se già comunque emergono perdite ingenti per il sistema economico. Abbiamo ancora migliaia di sfollati e gli interventi di assistenza alla popolazione proseguono 24 ore su 24, grazie a tutte le forze in campo. In una situazione estremamente difficile la macchina dei soccorsi ha funzionato con grandissima efficacia. Tutti hanno fatto e stanno facendo uno sforzo straordinario". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, sottolineando che "è ancora presto per fare un bilancio, soprattutto per quanto riguarda i danni ai beni materiali, ma ci saranno aiuti adeguati, puntuali, efficaci. La Romagna ripartirà con il sostegno del governo e di tutta l'Italia".