Alluvione Emilia-Romagna, gip: sciacalli devono restare in carcere

I fatti

Resteranno dunque in carcere i due coniugi Martin Faqolli, idraulico 39enne e sin da bambino residente nella città romagnola, e la moglie Valde Dudi, casalinga di 33 anni. Fingendosi volontari, avevano offerto aiuto ad una coppia di anziani per spalare fango dalla loro abitazione ma avevano approfittato per rubare 5.500 euro in contanti. Come riportato dai due quotidiani locali, l'uomo comparso di fronte al gip, si era assunto tutta la responsabilità dell'accaduto. Aveva chiesto perdono sostenendo di essere andato assieme alla consorte e ad alcuni volontari con la reale intenzione di aiutare, ma di avere ceduto alla tentazione trovando quei soldi in una borsa messa ad asciugare al sole. La moglie aveva confermato di non essere stata al corrente del furto.