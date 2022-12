Alice Neri, il marito Nicholas: "Mi pento di non averle telefonato quella sera"

"Non penso si conoscessero". A "Mattino Cinque News" parla Nicholas Negrini marito di Alice Neri, la donna trovata morta carbonizzata nel bagagliaio della sua auto lo scorso 18 novembre. L'uomo commenta l'arresto in Francia del presunto killer Mohamed Bedoui Gaaloul, tunisino di 29 anni, fuggito all'estero con la moglie subito dopo il delitto e individuato dagli inquirenti al confine con la Svizzera. "Mi pento di non avere telefonato ad Alice quella sera", dice Nicholas che a ore potrebbe non comparire più nella lista degli indagati dalla procura di Modena.

"Ieri sono stato contattato dai carabinieri per recarmi in caserma insieme al mio avvocati e mi hanno messo al corrente dell'arresto", racconta Nicholas che sui gravi indizi di colpevolezza emersi a carico del presunto killer aggiunge: "Conoscendo mia moglie non penso sia stata una sua volontà dare un passaggio a quell'uomo".