Emilia-Romagna, Anas: "Grazie al governo sono stati messi a disposizione i fondi per la E45"

"Grazie al Governo, che ha messo a terra le risorse necessarie per le opere previste nella programmazione figurativa Contratto di programma 2016-2020, abbiamo concretizzato i cantieri. Dal 2023 ad oggi abbiamo, poi, registrato in Emilia-Romagna un aumento percentuale annuo della produzione di manutenzione programmata di oltre il 15% rispetto al 2022, dovuto anche agli stimoli quotidiani del ministero delle Infrastrutture", ha dichiarato Gemme. "Solo nel 2025 in questa regione si prevede di terminare l'anno con una spesa per manutenzione di 117 milioni su 212 cantieri. La rapidità di esecuzione deve essere accompagnata dalla cassa. Senza i pagamenti le imprese non lavorano, ovvero si fermano e generano contenzioso. Un merito del governo attuale è quello di aver messo a terra la cassa necessaria. È un lavoro di grande attenzione e impegno quotidiano quello che la nostra azienda garantisce in Emilia-Romagna per favorire collegamenti stradali sempre più efficienti e sicuri soprattutto con le zone più interne e isolate del territorio, in accordo con le istituzioni locali", ha sottolineato.