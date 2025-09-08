Viabilità, Anas: 330 milioni di veicoli in viaggio tra il 25 luglio e il 7 settembre

Terminata l'estate è tempo di bilanci sul fronte viabilità. Sono 330 milioni i veicoli che si sono spostati sull'intera rete tra il 25 luglio e il 7 settembre secondo l'Osservatorio mobilità stradale di Anas (Gruppo Fs). "Nonostante tali rilevanti volumi di traffico non si sono registrate criticità considerevoli - si legge in una nota -. Grazie alle alte temperature questo weekend non sono mancate le partenze per spostamenti locali verso il mare. Il traffico estivo non si è concentrato solo nei fine settimana: la mobilità ha riguardato milioni di italiani in viaggio ogni giorno".