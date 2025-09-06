A1, galleria Direttissima chiusa per un'ora: autobus e camion coinvolti in un maxi incidente

Incidente nella galleria Rioveggio sud. Traffico inizialmente deviato sulla Panoramica, disagi in direzione nord
© Ansa
Un grave incidente stradale ha paralizzato per quasi un'ora la circolazione lungo l’Autostrada del Sole, all’altezza della galleria Rioveggio sud, tra Bologna e Firenze. Lo scontro, avvenuto al km 2,100 della A1 Direttissima, ha coinvolto diversi mezzi pesanti e un autobus passeggeri. L’episodio è avvenuto in una giornata già segnata dal controesodo con bollino rosso, aggravando ulteriormente i disagi per migliaia di automobilisti. Le autorità hanno disposto la chiusura del tratto interessato, con deviazioni obbligatorie sulla Panoramica e forti rallentamenti verso Firenze.
Il sinistro si è verificato all’interno della galleria Rioveggio sud, uno dei tratti più delicati della Direttissima tra Bologna e Firenze. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9:50 di sabato 6 settembre 2025, a pochi chilometri dallo snodo con la Panoramica. La complessità dell’area, caratterizzata da gallerie e viadotti, ha reso necessaria la chiusura immediata del tratto in direzione nord, con l’intervento della polizia stradale per coordinare le operazioni di sicurezza. Un'ora dopo il tratto è stato riaperto in entrambe le direzioni.
Secondo quanto riferito da ANSA e confermato da fonti locali, nello scontro sono rimasti coinvolti un autobus, quattro camion e due automobili. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma la gravità del numero di mezzi interessati ha richiesto l’arrivo di più pattuglie e squadre di emergenza. Non sono ancora stati diffusi bilanci ufficiali su eventuali feriti, mentre i vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e del tunnel.
La Direttissima era stata chiusa nel tratto compreso tra il bivio con la Panoramica e Badia, in direzione Firenze. Autostrade per l’Italia ha disposto l’uscita obbligatoria a Pian del Voglio, con successivo rientro a Badia lungo la Panoramica, alternativa meno scorrevole ma necessaria per alleggerire il traffico. L’incidente ha causato code chilometriche e rallentamenti lungo tutta la direttrice nord, in una giornata già segnata dal controesodo con bollino rosso. Le condizioni hanno aggravato i disagi per pendolari e viaggiatori diretti verso la Toscana, con inevitabili ritardi per chi percorre la A1.
Commenti (0)