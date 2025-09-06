A1, galleria Direttissima chiusa per un'ora: autobus e camion coinvolti in un maxi incidente

Secondo quanto riferito da ANSA e confermato da fonti locali, nello scontro sono rimasti coinvolti un autobus, quattro camion e due automobili. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma la gravità del numero di mezzi interessati ha richiesto l’arrivo di più pattuglie e squadre di emergenza. Non sono ancora stati diffusi bilanci ufficiali su eventuali feriti, mentre i vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e del tunnel.