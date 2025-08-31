Logo Tgcom24
Estate 2025, Anas: verso conclusione ultimo weekend di controesodo | Oltre 274 milioni di veicoli transitati su strade e autostrade

L’effetto della quota di rientri già avvenuta ha avuto come effetto un aumento del traffico nelle aree metropolitane

31 Ago 2025 - 17:31
© Ansa

© Ansa

Ultimo weekend di controesodo estivo 2025 sulla rete stradale e autostradale. Oltre 274 milioni di veicoli sono transitati lungo la rete Anas dal 25 luglio al 31 agosto. Quest’ultima settimana di esodo estivo del 2025 è stata caratterizzata da incrementi della mobilità media durante l’inizio della settimana per andare poi a diminuire da giovedì a domenica. Questo andamento inusuale, che si evidenzia nel confronto sia con la stessa settimana dell'anno scorso (con variazioni tra il +1,7% e il -2,6%) sia rispetto alla settimana precedente (+1,1% e -2,4%), suggerisce che una quota significativa di rientri sia avvenuta già nei primi giorni della settimana, tra lunedì e mercoledì.

