Estate 2025, Anas: verso conclusione ultimo weekend di controesodo | Oltre 274 milioni di veicoli transitati su strade e autostrade

Ultimo weekend di controesodo estivo 2025 sulla rete stradale e autostradale. Oltre 274 milioni di veicoli sono transitati lungo la rete Anas dal 25 luglio al 31 agosto. Quest’ultima settimana di esodo estivo del 2025 è stata caratterizzata da incrementi della mobilità media durante l’inizio della settimana per andare poi a diminuire da giovedì a domenica. Questo andamento inusuale, che si evidenzia nel confronto sia con la stessa settimana dell'anno scorso (con variazioni tra il +1,7% e il -2,6%) sia rispetto alla settimana precedente (+1,1% e -2,4%), suggerisce che una quota significativa di rientri sia avvenuta già nei primi giorni della settimana, tra lunedì e mercoledì.