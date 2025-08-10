Esodo estivo 2025, Anas: "27,4 milioni di transiti e picchi di traffico notturno"

Il monitoraggio Anas evidenzia un traffico sostenuto lungo tutta la rete nazionale. Sulla A2 "del Mediterraneo" si sono registrati oltre 160.000 veicoli tra l'innesto con la A30 e il nodo di Salerno, con punte di 240.600 transiti tra Salerno e Pontecagnano Faiano. Flussi intensi anche nei tratti appenninici e nelle località costiere: 73.670 veicoli a Falerna, 69.240 a Villa San Giovanni. In Sicilia, la A19 "Palermo-Catania" ha visto 98.370 veicoli ad Altavilla Milicia, mentre in calo i numeri nelle tratte interne come Alimena e Caltavuturo. Nel Lazio, il Grande Raccordo Anulare di Roma ha registrato complessivamente oltre 1,2 milioni di transiti nei principali svincoli. Lungo la SS16 "Adriatica" i volumi maggiori si sono concentrati tra Rimini, Riccione e Falconara Marittima, mentre sul versante tirrenico la SS18 "Tirrena Inferiore" ha toccato i 73.050 passaggi a Capaccio Paestum.