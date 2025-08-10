Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
I consigli per i viaggiatori

Esodo estivo 2025, Anas: "27,4 milioni di transiti e picchi di traffico notturno"

Secondo fine settimana di agosto all’insegna delle grandi partenze e dei rientri: bollino rosso per oggi e picchi notturni fino al 70% in più rispetto alla settimana scorsa

10 Ago 2025 - 17:35
© Ansa

© Ansa

Il secondo weekend di agosto conferma il trend da record dell'esodo estivo 2025. Tra venerdì 8 e le 12 di domenica 10 agosto, la rete Anas ha registrato oltre 27,4 milioni di transiti, con un aumento medio del 3% rispetto alla settimana precedente e punte del 10% nel Sud Italia. Sabato 9 agosto, contrassegnato da bollino nero, ha visto il picco delle partenze, mentre su domenica 10 agosto è previsto bollino rosso per tutto il pomeriggio, con flussi intensi sia per le ultime partenze verso le località di villeggiatura sia per i rientri di breve e medio raggio. I dati confermano un incremento significativo anche nella fascia notturna, in particolare su alcune tratte strategiche.

Picchi di traffico e dati regionali: dove si è viaggiato di più

 Il monitoraggio Anas evidenzia un traffico sostenuto lungo tutta la rete nazionale. Sulla A2 "del Mediterraneo" si sono registrati oltre 160.000 veicoli tra l'innesto con la A30 e il nodo di Salerno, con punte di 240.600 transiti tra Salerno e Pontecagnano Faiano. Flussi intensi anche nei tratti appenninici e nelle località costiere: 73.670 veicoli a Falerna, 69.240 a Villa San Giovanni. In Sicilia, la A19 "Palermo-Catania" ha visto 98.370 veicoli ad Altavilla Milicia, mentre in calo i numeri nelle tratte interne come Alimena e Caltavuturo. Nel Lazio, il Grande Raccordo Anulare di Roma ha registrato complessivamente oltre 1,2 milioni di transiti nei principali svincoli. Lungo la SS16 "Adriatica" i volumi maggiori si sono concentrati tra Rimini, Riccione e Falconara Marittima, mentre sul versante tirrenico la SS18 "Tirrena Inferiore" ha toccato i 73.050 passaggi a Capaccio Paestum.

Aumenti notturni fino al 70% su alcune tratte strategiche

 Rispetto alla settimana precedente, nella fascia notturna tra sabato e domenica il traffico è cresciuto fino al 70% sulla A2 "del Mediterraneo", fino al 40% sulla A19 "Palermo-Catania" e al 45% sul RA13 "A/4 – Trieste". Dati che confermano una tendenza sempre più diffusa a viaggiare di notte, sia per evitare le ore di maggiore calore, sia per sfruttare condizioni di traffico più scorrevoli.

Consigli e canali informativi per un viaggio sicuro

 Anas invita i viaggiatori a consultare le previsioni e lo stato del traffico sul sito ufficiale stradeanas.it, tramite l'app gratuita VAI, il numero verde 800.841.148 e i canali social ufficiali. Bollettini di viabilità sono trasmessi su Tgcom24, Rai Isoradio e Radio Italia. Restano attive le campagne di sicurezza "Quando guidi, Guida e Basta" e "La strada non è un posacenere" per prevenire comportamenti a rischio e incendi.

anas
esodo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri