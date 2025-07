Emanuela Ruggeri, il cadavere "coperto da un materasso, qualcuno l'ha voluto nascondere"

Restano tanti i dubbi e gli interrogativi sulla morte della 32enne. La vittima, infatti, aveva borsa e documenti mentre risulta sparito il cellulare. Ed è un mistero anche con chi ha passato le sue ultime ore dopo essere uscita di casa il 14 luglio e soprattutto come sia finita tra erbacce e rifiuti, "buttata come spazzatura", come ha detto la madre, Alessandra Loreti. I genitori sono convinti che qualcuno abbia portato Emanuela in quel posto, a quasi 8 km da casa sua: "Lei non guidava e lì non può esserci finita da sola", ha spiegato la mamma.