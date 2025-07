Emanuela Ruggeri, il giallo della morte a Roma: cosa sappiamo e cosa non torna

Il corpo senza vita di Emanuela Ruggeri è stato trovato domenica 20 luglio tra i cespugli in via del Mandrione, nel quartiere Tuscolano di Roma. La donna, 32 anni, era scomparsa da Colli Aniene sei giorni prima. Il cadavere è stato identificato grazie ai tatuaggi e ai documenti presenti sul posto. La Procura ha aperto un'inchiesta per "morte in conseguenza di altro reato". In attesa dell'autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso, sono molti i dettagli ancora oscuri. Dal messaggio alla madre all'assenza di segni evidenti di violenza, la vicenda resta avvolta nel mistero.