Emanuela Orlandi-Gregori: ok definitivo del Senato alla commissione d'inchiesta

Il fratello di Emanuela Orlandi: "Questa Commissione farà tanto"

Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela che dal giorno della sua scomparsa non si dà pace e chiede la verità, ha accolto la notizia con soddisfazione. "Sono contento, aspettavo con fiducia questa notizia. Questa commissione potrà fare tantissimo. Sono convinto che arriveremo alla verità, non potrà essere occultata per sempre. Ringrazio i senatori che hanno votato - ha affermato -. Questa commissione potrà fare tanto, più di quanto può fare l'inchiesta vaticana".