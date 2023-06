Emanuela Orlandi, Papa Francesco: "Esprimo vicinanza alla famiglia" | Il fratello Pietro: "Bel segnale"

Le parole del Pontefice in occasione del 40esimo anniversario della scomparsa: "Assicuro la mia preghiera". In piazza San Pietro il sit-in organizzato da Pietro Orlandi che commenta: "Passo avanti"

Manifestazione in Piazza San Pietro - In piazza San Pietro, dove il Papa ha tenuto l'Angelus, i manifestanti del corteo per ricordare i 40 anni della scomparsa della cittadina vaticana hanno urlato "verità, verità'', subito dopo aver ascoltato le parole del Pontefice sulla ragazza. Il corteo, a cui ha preso parte anche l'avvocato Laura Sgrò che segue la famiglia, è stato organizzato dal fratello di Emanuela, Pietro Orlandi.

Le parole del fratello Pietro - "Sono stato in Questura per l'autorizzazione al sit-in, per ricordare, purtroppo, i 40 anni dal rapimento di Emanuela. Sono sincero, non avrei mai immaginato di arrivare a 40 anni senza verità ma continueremo a pretenderla sempre", aveva detto Pietro proprio parlando del sit-in organizzato per oggi, domenica 25 giugno. E lo stesso Pietro aveva auspicato un ricordo da parte di Papa Francesco "vista la sua recente volontà a fare chiarezza sul rapimento".