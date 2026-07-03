Elisa Claps, nuove indagini: si cercano tracce su chi potrebbe aver aiutato l'assassino

La Procura ha aperto un nuovo filone d'inchiesta con l'ipotesi di concorso in omicidio contro ignoti. Era il 12 settembre del 1993 quando Elisa Claps fu assassinata. Oggi, a trentatré anni di distanza, l'auspicio è che le moderne tecniche di laboratorio consentano di individuare indizi utili a illuminare le zone d'ombra che ancora avvolgono il delitto. "Ci sono alcuni casi che meritano una piena verità, al di là dell'aspetto prettamente giudiziario, per rispetto delle vittime e delle loro famiglie. È quello che il mio ufficio che sta provando a fare già da tempo con l'ausilio delle nuove tecnologie, mantenendo il massimo riserbo", ha spiegato Camillo Falvo, procuratore alla guida dell'ufficio inquirente lucano. Il magistrato seguirà personalmente, insieme ai pm già delegati, il procedimento che era stato aperto dal suo predecessore, ora procuratore a Catania, Francesco Curcio. In questi mesi sono stati riascoltati numerosi testimoni, ora si lavorerà sull'aspetto scientifico.