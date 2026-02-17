Jong, che era conosciuta dagli amici con il nomignolo di Oki, fu uccisa nel 2002 mentre tornava a casa da un nightclub a Bournemouth, nel sud dell'Inghilterra. Benguit, con problemi di droga e precedenti per aggressioni con coltello, venne arrestato a poco tempo di distanza dei fatti dalla Dorset Police, per essere poi condannato definitivamente nel 2005. Condanna che sarebbe stata viziata da "gravi errori" e "scorrettezze" della polizia, denuncia ora la Bbc, ipotizzando che l'accusato possa aver trascorso 23 anni in carcere da innocente. Restivo emerse fra i potenziali sospetti sin dal principio dell'indagine, ma - stando a quanto emerso dall'inchiesta - non fu sottoposto ad approfondimenti adeguati.