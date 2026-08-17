Elba, tra gli scogli spunta una lettera di 29 anni fa: "Addio amica mia, da domani tutto finisce"
La lettera scritta a mano dalla misteriosa Rebecca per l'amica "MG" prima di trasferirsi in Kansas: "Da domani non ci rivedremo mai più"
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Un testo scritto a mano, un addio da amica ad amica talmente doloroso da non riuscire a "dirti queste poche parole di persona". Un nome, Rebecca, e una sigla, MG: rispettivamente mittente e destinataria della missiva. E poi, in alto, la data: 3 luglio 1997. Dopo 29 anni, una lettera è riemersa dagli scogli di Seccheto, nella costa meridionale dell'isola d'Elba. "Da domani non ci rivedremo mai più. Io mi trasferirà ad Hais, in Kansas", si legge. "Ti auguro di trovare la tua strada di farti una nuova migliore amica, forse meglio di me".
Il testo della lettera: "Addio, spero di rivederti con la tua futura famiglia"
"Ciao MG. Da domani non ci rivedremo mai più, non ce la faccio a dirti queste poche parole di persona, ma lo farò con una lettera, una semplice lettera di quelle che ti dimentichi quasi nella cassetta della posta, di quelle che sanno di antico ma anche ricordi di mille emozioni racchiuse in un semplice pezzo di carta". Così inizia la missiva di Rebecca, che poi ricorda all'amica di essere "sempre gentile anche con il tuo peggior nemico perché la gentilezza è la prima cosa sempre".
"Mi ricordo ancora quando da piccole c’eravamo incontrate su quel muretto, un semplicissimo muretto sulla passeggiata del mare". La misteriosa Rebecca inaugura così una serie di righe in cui si abbandona a ricordi di un'infanzia felice e di un'amicizia lunga 16 anni e interrotta bruscamente. "Tutto questo finisce da domani, sarà come il nostro scrigno segreto dei ricordi, ormai è tutto un vecchio capitolo ormai chiuso. Spero che un giorno ti riveda magari insieme alla tua futura famiglia o bambini. È il momento di salutarti: addio, addio alle giornate passate assieme, addio alla vecchia sartoria in cima al viale, addio alle cene la vigilia di Natale, addio al rumore del mare, addio. Grazie per tutti i momenti passati insieme".
Il commento di chi l'ha trovata: "Spero riescano a trovarsi"
A trovarla tra le rocce e le onde salate del Mar Tirreno una bimba che giocava in spiaggia. La foto è immediatamente finita sul gruppo Facebook che raccoglie i vacanzieri dell'isola: "Che meraviglia, so che sarà impossibile ma magari queste persone sono nel gruppo e si riconoscono", ha scritto Francesca Fauci, che ha postato la lettera.