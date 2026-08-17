A trovarla tra le rocce e le onde salate del Mar Tirreno una bimba che giocava in spiaggia. La foto è immediatamente finita sul gruppo Facebook che raccoglie i vacanzieri dell'isola: "Che meraviglia, so che sarà impossibile ma magari queste persone sono nel gruppo e si riconoscono", ha scritto Francesca Fauci, che ha postato la lettera.