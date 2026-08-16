"Avverte" la proprietaria di un tumore e le salva la vita, il cane Joy premiato a Camogli

Al premio internazionale "Fedeltà del Cane" sono stati premiati anche i protagonistia quattro zampe del progetto "Gimmi Five": Cloè, Eevee, Google, Happy e Lana, rispettivamente golden retriever di 12 e di 4 anni, jack russel terrier di 7 anni, golden retriever di 7 e 3 anni. Anche loro impiegati in un progetto straordinario rivolto ai piccoli pazienti dell'Istituto Gaslini di Genova. Due volte alla settimana, questo speciale "gruppetto" arriva in reparto per fare visita ai bambini. Tra esami, terapie e lunghe attese, anche la dolcezza di una zampa che si avvicina, unita a giochi e sorrisi, riesce a calmare la paura e a rompere la solitudine della corsia.