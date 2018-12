Effetto dl sicurezza, in Calabria aumentano i migranti con protezione umanitaria espulsi dal Cara

Aumenta il caos sul fronte della migrazione dopo il decreto Salvini: alcuni migranti in possesso del permesso di soggiorno per protezione umanitaria si sono ritrovati da un giorno all’altro espulsi dai centri di accoglienza. A isola di Capo Rizzuto, in Calabria, lo scorso 30 novembre 24 persone sono state allontanate dal Cara e solo una parte di loro è riuscita a trovare un tetto grazie alla Caritas e alla Croce Rossa. Gli altri sono stati costretti a trovare alloggi di fortuna ricavati da scatoloni e sistemati alla bell’e meglio sotto i ponti per ripararsi dalla pioggia.



Le telecamere di “Stasera Italia”, in onda su Rete 4, sono andate a vedere quei rifugi. In base a quanto stabilito dal dl sicurezza, infatti, i migranti destinatari di provvedimenti – pur avendo diritto a stare in Italia – non possono beneficiare del diritto di accoglienza del sistema Sprar, né possono restare in quello di prima accoglienza.