Il medico, che non presenta sintomi al momento, arriverà a Roma in giornata. Sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che "non ci sono casi di ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro Paese". "Il Ministero è attivo sin dal primo momento per tutte le attività di preparazione e sorveglianza e sta proseguendo il monitoraggio dell'evoluzione del quadro epidemiologico in raccordo con i territori e con le autorità sanitarie nazionale e locali", conclude la nota.