Arriverà in giornata

Ebola, rientra in Italia dottoressa che ha avuto contatti con positivi in Congo: per lei scatterà la quarantena

Al momento non ha sintomi. Il ministero della Salute ricorda che non ci sono casi al momento in Italia e che l'allarme nel nostro Paese è molto basso

27 Mag 2026 - 12:07
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Il ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro, in totale sicurezza, dal Congo di una dottoressa che operava presso il centro di salute di Salamat (Bunia- Ituri) nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. L'autorizzazione per il rientro su Roma è stata firmata. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Fontiere.

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 Nell'ambito della sua attività clinica la dottoressa è entrata in contatto, il 16 maggio scorso, con pazienti risultati poi positivi. Si tratta, quindi, di un caso di contatto diretto. Il medico ha anche eseguito un intervento chirurgico salvavita d'urgenza, il 18 maggio, su un bambino vittima dell'esplosione di una granata: il piccolo è un caso sospetto di ebola non ancora confermato dai test.

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Arrriverà a Roma in giornata

 Il medico, che non presenta sintomi al momento, arriverà a Roma in giornata. Sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che "non ci sono casi di ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro Paese". "Il Ministero è attivo sin dal primo momento per tutte le attività di preparazione e sorveglianza e sta proseguendo il monitoraggio dell'evoluzione del quadro epidemiologico in raccordo con i territori e con le autorità sanitarie nazionale e locali", conclude la nota.

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