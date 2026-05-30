Ebola, in Italia scattano le misure ai confini: dichiarazione obbligatoria per chi arriva da Congo e Uganda

Il ministero della Salute rassicura: in Italia il rischio di contagio legato al ceppo Bundibugyo del virus Ebola è considerato basso. Nonostante questo, il Governo ha deciso di introdurre misure ad hoc per chi arriva dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, dove è in corso un focolaio della malattia. L'ordinanza, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è stata adottata sulla base del "principio di massima precauzione". Il provvedimento è accompagnato da una circolare che definisce le procedure operative da seguire sul territorio nazionale per prevenire eventuali emergenze sanitarie.