Duplice omicidio di Villa Pamphili, Kaufmann sarà estradato venerdì in Italia

Una volta a Roma, all'indagato sarà notificata l'ordinanza cautelare in cui i pm di Roma gli contestano appunto il duplice omicidio e l'occultamento di cadavere. Il gip fisserà quindi entro cinque giorni l'interrogatorio di garanzia. Chi indaga è ancora in attesa dei risultati degli istologici, che dovranno chiarire le cause del decesso di Anastasia, mentre per la piccola gli inquirenti ritengono che sia morta per strangolamento.