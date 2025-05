Molfetta, il "delivery" della droga: cocaina venduta online come piatti della tradizione, 14 arresti

Un menù in cui la cocaina veniva chiamata con i nomi dei piatti della tradizione gastronomica italiana. Hashish e marijuana consegnate in sella a bici elettriche. Piattaforme di messaggistica istantanea per pubblicizzare gli stupefacenti a disposizione dei clienti. Sono alcuni dei dettagli dell'inchiesta della Procura di Trani che ha portato all'arresto di 14 persone, di età compresa tra i 20 e i 50 anni, tra cui vi sono anche tre donne. Sei sono finite in carcere, otto ai domiciliari, con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.