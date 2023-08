Droga, smantellata rete di spaccio tra Bisceglie e Trani: 16 arresti

Dalle prime luci dell'alba una vasta operazione anti-droga è scattata tra Bisceglie e Trani.

Sono in tutto 16 le persone arrestate dai carabinieri: 5 in carcere, 10 ai domiciliari e 1, minore all'epoca dei fatti, in comunità. Per tutti l'accusa è, a vario titolo, cessione, vendita, distribuzione e commercializzazione di droga di cui si approvvigionavano a Bari.