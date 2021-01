Dosi dimezzate, Zaia: "Non possiamo effettuare nuovi vaccini finché non arrivano altre forniture"

La puntata di "Live - Non è la d'Urso" in onda domenica 24 gennaio su Canale 5 si è aperta con l'intervento del presidente del Veneto Luca Zaia, in collegamento per analizzare la situazione dei vaccini. "Dalla prossima settimana noi facciamo solo seconde dosi, perché Pfizer ha dato un taglio importante alle forniture e non possiamo avventurarci con nuove vaccinazioni finché non abbiamo la certezza dei nuovi arrivi".

Zaia aggiunge di aver proposto la produzione di un nuovo vaccino "Made in Italy": "Se Pfizer dovesse aver bisogno di uno stabilimento, noi ci siamo e faremo in modo di dare una mano. In Veneto abbiamo possibilità, ci sono belle aziende e la finanziaria regionale è a disposizione".



Il governatore del Veneto torna anche sui criteri utilizzati per i colori assegnati alle regioni, invitando a riprogrammare il modello, considerando l'ospedalizzazione e la percentuale del numero dei positivi rispetto ai tamponi effettuati. Infine un commento in merito alla crisi di governo in atto: "Se non c'è una maggioranza forte, meglio andare a votare".