Covid e impianti, Zaia: "Temo che chiusura sarà prorogata"

Luca Zaia è scettico su una imminente riapertura degli impianti sciistici. "Ho l'impressione che non ci sarà possibilità", ha dichiarato, in collegamento con "Mattino Cinque", il governatore del Veneto, commentando le immagini degli impianti deserti di Alleghe, sulle Dolomiti bellunesi.



Per Zaia si tratta di una "autentica tragedia" quella che sta vivendo la montagna a causa del Covid: "E mi sembra di capire che verrà procrastinata ancora l'apertura", ha aggiunto.



Il presidente della Regione parla anche della situazione sanitaria del Veneto: "E' pesante, gli ospedali sono sotto pressione, ma è sotto controllo perché la sanità funziona", assicura Zaia. "Sul Veneto - prosegue il governatore leghista - sono state dette bugie, si sta giocando coi numeri". "Si è voluto disegnare un Veneto come la Bergamo con le bare e per mesi si è voluto dire che è la Regione con piu contagi, ma questo perché noi facciamo 60mila tamponi al giorno", ha spiegato ancora il presidente.