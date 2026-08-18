La vittima è una 50enne polacca

Colleferro (Roma), donna uccisa a coltellate: fermato il marito | "L'aggressione davanti a uno dei figli"

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio del 18 agosto. La procura procede per femminicidio

18 Ago 2026 - 19:03
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Una donna di 50 anni di origine polacca è stata uccisa a coltellate in casa a Colleferro, vicino Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio del 18 agosto quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili i tentativi di rianimarla.

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Uccisa a Colleferro: fermato il marito

 La polizia ha fermato il marito, un 69enne di origine tunisina. Al momento si trova al commissariato di Colleferro e la sua posizione è al vaglio. La procura di Velletri procede per femminicidio. Stando a quanto emerso, l'aggressione sarebbe avvenuta davanti a uno dei 5 figli.

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