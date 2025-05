Donna trovata morta in un villino a Fregene (Roma), non è escluso l'omicidio

Il cadavere di una donna di sessant'anni è stato trovato in un villino a Fregene, sul litorale a nord di Roma. Nell'abitazione sono ancora in corso i rilievi degli investigatori, che al momento non escludono che si sia trattato di un omicidio. A quanto pare la 60enne viveva sola in una porzione di una villa, mentre in un'altra porzione abitano il figlio con la moglie. A dare l'allarme è stato proprio il figlio della donna, che ha riferito di averla trovata morta giovedì mattina quando è andato a trovarla.