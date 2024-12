Donna trovata morta nel Milanese, arrestato il suo compagno

Marek Konrad Daniec ha cercato di "precostituirsi un alibi" subito dopo il delitto, mandando messaggi alla compagna ormai morta e tentando anche di "sviare le indagini" per far ricadere su altri l'attenzione degli inquirenti. A quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla pm Francesca Crupi, l'omicidio sarebbe avvenuto in un "lasso temporale di 18 minuti", il tempo che Daniec ha trascorso nell'appartamento di Pozzuolo Martesana nella notte dello scorso 12 giugno e del quale non aveva fatto menzione durante l'interrogatorio. In quel frangente, il 43enne l'avrebbe soffocata.